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Libya Başbakanı Serrac, Sisi'nin açıklamalarının ardından Sirte-Cufra Ortak Operasyon komutanıyla görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, orduya bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal ile bir araya geldi.
Libya Başbakanı Serrac, Sisi'nin açıklamalarının ardından Sirte-Cufra Ortak Operasyon komutanıyla görüştü

Libya hükümetinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac ile Beytülmal, Sirte ve Cufra'da yürütülen askeri operasyonlar ile sivillerin korunması için alınan tedbirleri konuştu.

Görüşmede, Beytülmal'ın, Serrac'a operasyonların seyri ve diğer askeri bölgelerle kurulan koordinasyon mekanizmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Söz konusu görüşmenin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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