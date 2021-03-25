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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ikinci yurt dışı ziyareti için Mısır'da

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, salı günü gittiği Fransa'nın ardından ikinci yurt dışı ziyareti kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ikinci yurt dışı ziyareti için Mısır'da

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Menfi, yardımcısı Abdullah el-Lafi ve beraberlerindeki heyetin, Kahire'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tarihi bağlar çerçevesinde gerçekleştirilen bu ziyaretle, ikili ilişkilerin güçlendirilerek Libya ve Mısır halklarının arzu ettiği seviyeye getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan Basın Ofisinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında önemli toplantılar ve görüşmeler yapılacağını belirtti.

Söz konusu yetkili, Menfi'nin Kahire ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle cuma günü Türkiye'ye geçeceğini söyledi.

Libya krizine çözüm için Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Menfi, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 23 Mart Salı günü Fransa'ya gerçekleştirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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