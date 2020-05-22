Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Ammari: Hafter'in sonu geldi yakında cezasını çekecek

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Ammari, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sonunun geldiğini ve yakında cezasını çekeceğini söyledi.

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Ammari, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ammari, "Vakit geldi, darbeci general Hafter yakında layık olduğu cezayı çekecek." ifadesini kullandı.

Libya hükümetinin bütün şehirleri Hafter milislerinden geri alacağını ve ülkenin tamamında kontrolü sağlayacağını vurgulayan Ammari, iki gün önce Libya hükümetine katılma kararı alan Esabia'daki kabileleri de kutladı.

Terhune kenti ve Berka bölgesi halkını da Libya hükümetine katılmaya çağıran Ammari, şunları kaydetti:

"Savaş suçlusu Hafter'in sonu geldi. Layık olduğu cezayı yakında görecek. Elimizi sizlere uzatıyoruz. Vatanın kapısı size ve bütün Libya halkına her zaman açıktır."