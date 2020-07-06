  • BIST 117.401
  • Altın 391,986
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7427
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Libya Hafter'in suçlarının belgelendirmek için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı

Libya Parlamentosundan bir komisyon, Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların belgelendirilmesi için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı düzenledi.
Libya Hafter'in suçlarının belgelendirmek için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı

Trablus'taki Libya Parlamentosunun sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Parlamentoya bağlı İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi Başkanı Dayana et-Tahavi ile internet üzerinden toplantı düzenledi. 

Halife Hafter'in insan hakları ihlalleri ve işlediği suçların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi ve tespiti için çalışıldığı belirtilen açıklamada, hazırlanan belgelerin uluslararası topluma sunularak ve uluslararası adaletin harekete geçirilmesi ve suçluların yaptıklarından kurtulmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, suçların belgelenmesi için gerekli mekanizmalar hakkında uluslararası örgütlerle istişareler yapıldığı dile getirildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Komisyonu haziranda, 2016'dan bu yana tüm Libya'da gerçeklerin araştırılması için bir komisyon oluşturulması kararı almıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Libya'nın doğusunda darbeci asker Halife Hafter'e bağlı ve onu destekleyen güçler, 4 Nisan 2019'dan bu yana başkent Trablus'u ablukaya alarak ele geçirmek üzere saldırılara başlamış, ardından 4 Haziran 2020'de Hafter'e bağlı milis güçleri ve paralı askerler bulundukları bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'dan acı haber geldi: Ölü sayısı 11'e yükseldi!06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:22
  • 'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü'nde bisiklet turu ve yelken etkinliği06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:17
  • ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davasında 3. polis memuru da kefaletle salıverildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:16
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:15
  • Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14
  • Libya Hafter'in suçlarının belgelendirmek için Uluslararı Af Örgütü'yle toplantı yaptı06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:13
  • Hırvatistan'da genel seçimi Hırvat Demokrat Birliği kazandı06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:13
  • Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:12
  • Datça’da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı05 Temmuz 2020 Pazar 22:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti