  • BIST 1.399
  • Altın 502,547
  • Dolar 8,7596
  • Euro 10,4216
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Libya hükümetinden Türkiye'ye 'ülkeyi yeniden inşa etme' çağrısı

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, ülkesinin 2011'den bu yana silahlı çatışmalardan ciddi bir şekilde etkilendiğini ve yeniden inşası için Türkiye'den şirketlerin geri dönmesini istedi.
Libya hükümetinden Türkiye'ye 'ülkeyi yeniden inşa etme' çağrısı

Libya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehubi bakanlıkta Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ile görüştü.

Açıklamada, Libya hava sahası üzerindeki uçuşa yasak bölgenin kaldırılması için Türkiye'den yardım isteyen Şehubi'nin Büyükelçi Yılmaz ile iki ülke arasındaki ilişkilere dair birçok konuyu ele aldığı aktarıldı.

Şehubi, 2011'den bu yana yoğun çatışmaların yaşandığı Libya'ya Türkiye'den şirketlerin geri dönerek ülkenin inşasında rol almaları çağrısında bulundu.

Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan ve 42 yıllık Muammer Kaddafi iktidarına son veren devrimin ardından bazı bölgeleri ve uluslararası havalimanını kontrol eden silahlı gruplar ile orduya bağlı güçler arasında çatışmalar çıkmış, özellikle 2014'te olayların şiddetlenmesi üzerine birçok ülke, Libya'daki diplomatik misyonlarını boşaltıp vatandaşlarını tahliye etmişti.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumunca, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu22 Haziran 2021 Salı 09:12
  • İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı22 Haziran 2021 Salı 09:10
  • Libya hükümetinden Türkiye'ye 'ülkeyi yeniden inşa etme' çağrısı22 Haziran 2021 Salı 09:04
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var22 Haziran 2021 Salı 09:02
  • Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem22 Haziran 2021 Salı 09:00
  • Ayvalık açıklarında lastik botta bulunan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı22 Haziran 2021 Salı 08:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz21 Haziran 2021 Pazartesi 22:17
  • Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin21 Haziran 2021 Pazartesi 22:14
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 49 bin 236'ya yükseldi21 Haziran 2021 Pazartesi 20:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz21 Haziran 2021 Pazartesi 19:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti