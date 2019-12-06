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Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Muhtıraya AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.
Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

Muhtıraya AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti destek verdi.

TBMM Genel Kurulunda Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası’nın onaylanmasına ilişkin görüşmeler düzenlendi.

Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. Oylamada Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

 

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