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Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı

Konferansta konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, Libya'daki güvenlik konusu, paralı askerlerin ve siyasi yönelimli askeri güçlerin varlığı nedeniyle istikrarsız durumda." dedi.

Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler olduğunu söyledi.

"Savaşlara dönüşü reddediyoruz"
Dibeybe, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda da  "Ulusal Birlik Hükümetinin temsilcileri olarak, Libyalıların istikrarlı bir devlet umutlarını taşıyarak Berlin'e geldiklerini" belirtti.

Dibeybe, paylaşımında, "Savaşlara dönüşü ve devletin geleceğiyle oynanmasını reddediyoruz. Halkımızın refaha, ülkemizin istikrara kavuşması için tüm gayretimizi sarf edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Libya Başbakanı, Berlin'e, "Birinci Berlin Konferansında katılımcılar tarafından verilen taahhütleri yenilemek ve Libya'nın istikrarını, toprak bütünlüğünü, birliğini desteklemenin yanı sıra ülke halkı ve ulusal egemenliğinin korunması için en iyi çözümler üzerinde Libya'nın dostlarıyla ittifak sağlamak" için geldiğini kaydetti.

Aralık ayında yapılması planlanan seçimlere atıfta bulunan Dibeybe, "Önümüzde birçok zorluk var, ancak demokrasiye ulaşmak ve Libya halkına dürüst ve adil seçimler yoluyla temsilcisini seçme konusunda güven verilmesi için büyük bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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