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Libya, mülteci kampları ve madenlerdeki zorlu şartlardan bıkan Sudanlı paralı savaşçılar için finans kaynağı oldu

Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in yanında savaşan Sudanlı paralı savaşçılar için finans kaynağı haline geldi.
Libya, mülteci kampları ve madenlerdeki zorlu şartlardan bıkan Sudanlı paralı savaşçılar için finans kaynağı oldu

Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in yanında savaşan Sudanlı paralı savaşçılar için finans kaynağı haline geldi. Mülteci kamplarında ve altın madenlerindeki zorlu şartlardan bıkan Sudanlılar, para ve silah için Libya'da savaşıyor.

AA muhabirinin incelediği Birleşmiş Milletler uzmanlar panelinin Sudan raporuna göre, Güney Sudan'dan artık çok fazla destek alamayan Sudanlı silahlı muhalif gruplar, para ve silah ihtiyaçlarını Libya'da karşılamaya başladı.

Libya, Sudanlı silahlı gruplarının ana finansman kaynağı oldu. Hafter destekli Sudanlı silahlı gruplar, Libya'da yeni ekipman ve çok sayıda savaşçı toplayarak askeri kapasitesini büyük ölçüde artırdı.

Libya'da 1000'den fazla savaşçısı bulunan en büyük Sudanlı silahlı grup Sudan Kurtuluş Hareketi (SLA/MM) ve SLA/AW, JEM, SLA/TC, GSLF gibi silahlı gruplar, Hafter saflarında savaşıyor.

- Sudanlı savaşçılar, Libya'daki iç savaşı gelir kapısı olarak görüyor

Libya'daki siyasi durumdan çıkar sağlayan Sudanlı savaşçılar, iç savaştan gelir elde ediyor.

Sudanlı savaşçılar arasında Çad'daki Darfurlu mülteciler de yer alıyor, savaşçıların çoğunluğu ise altın madenlerinde zorlu şartlar altında çalışmaktan bıkan madencilerden oluşuyor.

Zaman zaman para ve silah için taraf da değiştiren ama çoğunluğu Hafter güçlerince desteklenen Sudanlı paralı savaşçılara 10'ar kişilik gruplar halinde birer araç ve silahlar sağlanıyor.

- Sudanlı savaşçılara 1500 Libya dinarı maaş

Saldırılarda ele geçirdikleri silah, araç ve ekipmanların kendilerinde kalmasına izin verilen savaşçılara Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu aylık 1500 Libya dinarı maaş ödüyor.

Her yeni savaşçı içinse komisyoncular 3 bin dolar ödeme yapıyor.

- Libya'daki en büyük Sudanlı silahlı grup SLM/MM, BAE ile bağlantı kurdu

Libya'da 1000'den fazla savaşçısı bulunan en büyük Sudanlı silahlı grup SLM/MM, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile iyi ilişkiler kurdu.

SLM/MM, Sudan'da savaştığı hükümetle barış görüşmelerinin, yakınlaştığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmasını destekledi.

Libya'da, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı güçler arasında meşruiyet krizi yaşanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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