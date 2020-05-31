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Libya Ordusu başkentin güneyindeki Trablus Havalimanı'na ilerliyor

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı geri almak için operasyon başlattı. Operasyonda havalimanı yakınındaki Kayih mahallesinde kontrol sağlandı.
Libya Ordusu başkentin güneyindeki Trablus Havalimanı'na ilerliyor

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ordu birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Havalimanı'nı almak için operasyon başlattı.

Topçu birliklerinin havalimanı içindeki Hafter milislerine ait üç silahlı aracı imha ettiği bildirildi.

Öte yandan, güvenlik kaynakları ordu birliklerinin, Trablus Havalimanı'nın yakınındaki el-Kayih mahallesini milislerden arındırdığını, havalimanına ulaştığı burada Hafter milisleriyle yoğun çatışmaların devam ettiğini paylaştı.

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Ordu birlikleri, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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