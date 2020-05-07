  • BIST 98.571
  • Altın 392,020
  • Dolar 7,2332
  • Euro 7,8046
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Libya Ordusu, Hafter milislerine mühimmat taşıyan kargo uçağını vurdu

Libya Ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat taşıyan kargo uçağını havaalanına inişinden sonra vurdu.
Libya Ordusu, Hafter milislerine mühimmat taşıyan kargo uçağını vurdu

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerine mühimmat taşıyan Antonov tipi kargo uçağın, 5 Mayıs’ta Terhune Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra hava unsurları tarafından vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın vurulduktan sonra içindeki silah ve mühimmatın infilak etmesinin, Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin uçakta tıbbi malzeme bulunduğu iddiasının doğru olmadığını gösterdiği kaydedildi.

Öfke Volkanı Basın Merkezi ayrıca, bugün Suriye’nin Şam Havaalanı’ndan kalkan Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airlines’e ait Airbus 320 tipi yolcu uçağının, Libya hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.

Hava uzmanları, Ürdünlü askeri uzmanlar ve paralı askerleri taşıdığı belirtilen söz konusu uçağın indikten sonra diğer uçak gibi hedef olmamak için takip sisteminden çıkmış olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman'da karantina süresi dolanlar evlerine gönderilmeye başlandı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:23
  • Somali'de sel felaketinde 16 kişi öldü07 Mayıs 2020 Perşembe 09:15
  • Gökbilimciler Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik buldu07 Mayıs 2020 Perşembe 09:13
  • Ankara'da dolunay07 Mayıs 2020 Perşembe 09:12
  • Irak’ta, Kazimi’nin 22 kişilik kabinesinin sadece 15 bakanı meclisten güvenoyu aldı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:10
  • Libya Ordusu, Hafter milislerine mühimmat taşıyan kargo uçağını vurdu07 Mayıs 2020 Perşembe 09:08
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar07 Mayıs 2020 Perşembe 09:04
  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının detayları açıklandı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:02
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Mayıs 2020 Perşembe 09:00
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 800 bini geçti07 Mayıs 2020 Perşembe 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti