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Libya ordusu Hafter milislerinin 3 hava savunma sistemini imha etti

Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sisteminin daha imha edildiğini açıkladı.
Libya ordusu Hafter milislerinin 3 hava savunma sistemini imha etti

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada dün geceden itibaren ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini belirtti. 

Kununu, topçu birlikleri ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) Terhune kentinde Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir tipinde iki hava savunma sistemini, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde de bir hava savunma sistemini vurduğunu ifade etti.

Libya ordusu hava unsurlarının, sabaha karşı Terhune kentinde vurduğu bir hava savunma sistemiyle birlikte son 8 saatte BAE'nin Hafter milislerine tedarik ettiği toplam 4 Pantsir tipi hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.

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