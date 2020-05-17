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Libya Ordusu Hafter milislerinin bir HSS ve bir SİHA'sını imha etti

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne sevkedilen BAE'nin temin ettiği ikinci Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini ve Çin yapımı bir SİHA'yı imha ettiklerini açıkladı.
Libya Ordusu Hafter milislerinin bir HSS ve bir SİHA'sını imha etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne sevkedilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği ikinci bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi (HSS) ve Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) imha ettiklerini duyurdu.

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki Hafter milislerine ait hedeflere hava harekatları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

BAE'nin temin ettiği üsse sevkedilen ikinci bir Rus yapımı Pantsir tipinde bir HSS'nin hava unsurları tarafından imha edildiğini açıklayan Kununu, aynı şekilde BAE'nin temin ettiği Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir SİHA'yı vurduklarını açıkladı.

Hafter milislerinin işgalindeki hava üssündeki iki silah deposunun da Libya Ordusu'na bağlı hava unsurları tarafından hedef alındığı paylaşıldı.

Libya Ordusu, dün de üsse sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi  hava savunma sistemini imha ettiklerini açıklamıştı.

Libya hükümetine bağlı güçler, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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