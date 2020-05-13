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Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne 3 saldırı düzenledi

Libya ordusuna bağlı hava unsurları, başkentin 140 kilometre güneybatısında Halife Hafter milislerinin işgali altında bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne son 24 saat içinde 3 saldırı düzenledi.
Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne 3 saldırı düzenledi

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimince yayımlanan açıklamasında, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki Hafter milisleri ile askeri araçlara 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kununu, hava unsurlarının Hafter milislerinin sahadaki hareketlerini izlemek için orta ve batı bölgelerinde keşif uçuşları yaptığını bildirdi.

Daha önce de Libya ordusuna bağlı topçu birlikleri, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki mevzileri ve başkentin güneyinde Hafter saflarındaki Wagner grubuna mensup paralı askerlerin mevzilerini vurmuştu.

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