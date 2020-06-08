  • BIST 110.304
  • Altın 369,433
  • Dolar 6,7746
  • Euro 7,6500
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi

Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurdu.
Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi

Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurdu.

Sirte ve Cufra'nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Biriminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin milislerden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu bölgelerin, cumartesi günü başlatılan "Zafer Yolları" isimli operasyon kapsamında kurtarıldığı ifade edildi.

Libya ordusu dün, Sirte'yi Hafter milislerinden temizlemek için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı.

Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ soruşturmasında 74 eski polis için yakalama kararı08 Haziran 2020 Pazartesi 09:15
  • Koronavirüs salgınında 24 saat08 Haziran 2020 Pazartesi 09:12
  • Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi08 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Yerli üretim solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak08 Haziran 2020 Pazartesi 09:08
  • Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu08 Haziran 2020 Pazartesi 09:05
  • Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonuna ilişkin yeni açıklama07 Haziran 2020 Pazar 23:40
  • Brezilya, koronavirüs verilerini resmi siteden kaldırdı07 Haziran 2020 Pazar 22:43
  • Belçika’da Floyd protestoları sonrası yağma yapıldı07 Haziran 2020 Pazar 21:39
  • Belgrad Ormanı tıklım tıklım07 Haziran 2020 Pazar 20:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti