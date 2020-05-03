Libya Ordusundan Hafter milislerine yönelik hava harekatı

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri, başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Nesme bölgesinde Hafter milislerini hedef aldı.
Saldırı sonucunda milislere ait 3 silahlı aracın etkisiz hale getirildiği ve Hafter saflarında savaşan Sudanlı 5 Cancavid milisinin öldürüldüğü bildirildi.
Hafter saflarında savaşmak için Sudan'dan para karşılığı getirilen Cancavid milis grubu, Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanıyor.
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