  • BIST 102.158
  • Altın 379,032
  • Dolar 6,7855
  • Euro 7,4418
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Libya ordusundan Sirte yakınlarında Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusu hava unsurları, Sirte kenti yakınlarındaki Hafter milislerine operasyon düzenledi.
Libya ordusundan Sirte yakınlarında Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Sirte kentinin Merrah bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin bulunduğu bölgelere hava operasyonu düzenlendiğini kaydetti.

Milislerin mevzilerinin hedef aldığını, ölü veya yaralı toplam 12 milisin operasyondan etkilendiğini ifade eden Kununu, halka askeri bölgeler ve çatışma alanlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Veşka bölgesinde gözlem uçuşu
Kununu, hava unsurlarının plana uygun olarak Terhune ve Sirte yakınlarındaki Veşka bölgesinde gözlem uçuşu yaptığını belirtti.

Kununu, dün gece yaptığı açıklamada, Terhune kentine 5 hava operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu.

Libya ordusu hava unsurları son 72 saatte Hafter milislerine ait Rus yapımı hava savunma sistemi olan 8 adet Pantsir'i imha etmiş ve vurulan Pantsirlerden birisi dün başkent Trablus’un Şehitler Meydanı’nda sergilenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi21 Mayıs 2020 Perşembe 09:09
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar21 Mayıs 2020 Perşembe 09:08
  • Ankara için kritik uyarı!21 Mayıs 2020 Perşembe 07:43
  • Ücretsiz sebze ve meyve dağıtıldı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:42
  • Manisa'da 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü21 Mayıs 2020 Perşembe 07:41
  • "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz"21 Mayıs 2020 Perşembe 07:40
  • İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:40
  • İşte seyahat izninin detayları21 Mayıs 2020 Perşembe 07:38
  • Pentagon'un koronavirüs raporu sızdırıldı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:37
  • Trump'tan Çin Dışişleri Sözcüsü'ne: Aptalca konuşuyor21 Mayıs 2020 Perşembe 07:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti