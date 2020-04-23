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Libya, Rus paralı askerlerin Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını duyurdu

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi mensuplarının Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını bildirdi.
Libya, Rus paralı askerlerin Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi mensuplarının Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını bildirdi.

Başkent Trablus’ta basın toplantısı düzenleyen Başağa, “Wagner’e bağlı milisler başkent Trablus’un güneyindeki Salahaddin bölgesinde silahlı birliklerimize karşı sinir gazı kullandı.” dedi.

"Libya’da güvenliği sağlamak için Türkiye, ABD ve İngiltere ile güçlü bir iş birliği içindeyiz." diyen Başağa, Tunus ve Cezayir ile de güvenlik konularında yardımlaştıklarını vurguladı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Kani milislerinin elektrik santrallerini besleyen doğal gaz vanalarını kapattığını belirten Başağa, milislerin o bölgelerden çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Başağa, UMH’ye bağlı Öfke Volkanı silahlı birliklerinin "gerçek kahraman" olduklarını ve Libya’nın geleceğinin oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Wagner grubu
Rus güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, yaklaşık 1400 paralı askeriyle Trablus’un sıcak cephe hatlarında Hafter saflarında yer alıyor.

BAE Libya'a kaosun devam etmesini istiyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Libya'daki rolüne de değinen Başağa, BAE’nin Libya’nın milli güvenliği için tehdit olduğunu belirterek, “BAE, Libya’daki kaos ortamının devam etmesini istiyor.” diye konuştu.

Başağa, "askeri ve dini bütün diktatörlüklere karşı olduklarını" da kaydederek, Hafter’in elinde kontrol dışı 20 adet Pantsir hava savunma sistemi olduğunu ve sivil uçakları tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

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