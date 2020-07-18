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Libya sıcakları geliyor

Türkiye, Libya üzerinden gelen yeni bir sıcak havanın etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Mevsim normallerinin üstüne tırmanacak olan hava sıcaklıkları termometrelerde 40 derece olarak ölçümlenecek.
Libya sıcakları geliyor

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan son verilere göre Türkiye, yarından itibaren Libya'dan gelecek kavurucu sıcakların etkisine girecek. Akdeniz üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası özellikle güney kıyılarımızı ve iç bölgeleri etkileyecek.

EN BÜYÜK ETKİSİNİ ANKARA VE ÇEVRESİNDE GÖSTERECEK

Akdeniz üzerinden gelerek yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası en büyük etkisini Ankara ve çevresinde gösterecek. Ankara'da yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar pazartesi 39 dereceye kadar ulaşacak. Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.

'BU SENE ÜÇÜNCÜ'

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen sıcak havaya ilişkin bilgi verdi. Dilek Çalışkan beklenen sıcaklıkların Türkiye'de her zaman yaşanmayacağını belirterek, ''Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek'' dedi.

Başta yurdun doğu bölgelerinde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gününden başlayarak pazar günü de sıcaklıkların artacağı İstanbul'da rüzgarlar sıcak esecek. Bölgede sıcaklıkların 32 ila 33 derece olması bekleniyor.  

Çalışkan, ''İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebilir. Bununla beraber batıda sıcaklıklar salı ve çarşamba günü biraz düşebilir'' açıklamasında bulundu. 

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR KAPIDA 

Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.  Beklenen sıcaklıklara ilişkin Çalışkan, ''Yurdun batı kesimlerinde nem yapar ancak İç Anadolu Bölgesi ve Doğu'da kuru sıcak yapar. Bu sıcaklar gölgede 37 derece ise güneşin altında 10 derece eklemek lazım'' dedi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yazın en sıcakları ölçülecek. Şu an 40 derece ancak 45 derecelere dayanacak

KARADENİZ'DE YAĞIŞLARA ARA

Çalışkan yağışların ara vereceğini belirterek, ''Karadeniz'de başta Bolu, Kastamonu olmak üzere sıcaklıkların 37 derecelere çıkması bekleniyor'' dedi. 

'SICAK HAVALAR FARK ETMEDEN HASTA EDEBİLİR''

Beklenen sıcak hava şartlarında mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Dilek Çalışkan, ''Tavşansanız kaplumbağa gibi hareket etmeniz gerekiyor'' dedi.

Çalışkan ayrıca, ''Sıcak havalar sizi fark etmeden hasta edebilir'' diyerek sözlerine şunları da ekledi: ''Böyle günlerde aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor ve bol bol sıvı tüketilmeli.''

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