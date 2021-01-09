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Libya: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik Türkiye destekli büyük bir operasyon yapmaya hazırlandıklarını söyledi.
Libya: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Amerikan AP haber ajansına konuşan Başağa, Libya'da savaş sonrası istikrar için Biden yönetiminden umutlu olduklarını belirtti. Başağa, bu operasyona ABD'nin de destek vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin batıda yapılacak operasyonu destekleyeceğini umduklarını belirten Başağa, "Türkiye zaten destek sözü verdi. ABD'nin Libya'ya sızan terörist unsurları bitirmemize yardımcı olacağını umuyoruz'' diye konuştu.

Gelecek hükümette başbakanlığın en güçlü adayı olan Başağa, ülkedeki yabancı kuvvetlerin çekilmesinin kademeli olacağını kaydetti.

KAYNAK: EURONEWS

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