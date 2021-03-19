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Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil yapılması elverişli güvenlik ortamı gerektirir

Libya Uluslararası İzleme Komitesi, ülkede genel seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılması için elverişli bir siyasi ve güvenlik ortamına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Libya Uluslararası İzleme Komitesi: Seçimlerin adil yapılması elverişli güvenlik ortamı gerektirir

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Siyasi Çalışma Grubu, Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Sayih ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Komite üyeleri görüşmede, Libya halkının ve ilgili makamların Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasını uygulamada ve siyasi süreci ileriye taşımada bugüne kadar kaydettiği önemli gelişmelerden övgüyle söz etti.

Komite ayrıca Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki yeni yürütme otoritesine barışçıl şekilde yetki aktarımında bulunulmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Yeni yönetimin seçim düzenleme taahhüdüne dikkati çeken Komite üyeleri, özgür, adil ve güvenilir şekilde ulusal seçimleri yapmak için elverişli bir siyasi ve güvenlik ortamı gerektiğini vurguladı.

Libya'da BM himayesinde 23 Ekim 2020'de ateşkes anlaşması sağlandı, ancak gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor.

BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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