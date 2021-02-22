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Libya yeni yöntemi, İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı

Libya'nın yeni yönetimi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya yönelik suikast girişimini şiddetle kınadı.
Libya yeni yöntemi, İçişleri Bakanı Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Twitter hesabından Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile yayınladıkları ortak açıklamada, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya karşı suikast girişimini şiddetle kınadıklarını duyurdu.

Açıklamada, yargı ve kolluk kuvvetlerini göreve çağırarak olay ve olaya karışanlarla ilgili şeffaf ve nezih bir inceleme başlatılması çağrısı yapıldı.

Menfi ve Dibeybe, olayda hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Devlet Yüksek Konseyinin yaptığı açıklamada, Canzur bölgesinde seyir halindeyken, İçişleri Bakanına yönelik ateş açılmasının kınandığı ifade edildi.

Benzeri bir kınama Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'ten de geldi.

İtalya, Başağa'ya suikast girişimini şiddetle kınadı
İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. İtalya, bu kabul edilemez hadise için Bakan Başağa ve ekibine yönelik dayanışmasını belirtiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ülkeyi 24 Aralık 2021 seçimlerine götürmek üzere geçici yürütme otoritesinin üyelerini belirlediği bir dönemde, Libyalı tüm aktörlere, ülkenin istikrarına giden yolu tehlikeye atmayı amaçlayan herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

İtalya'nın, Libyalıların çıkarına olan güvenlik, istikrar ve refaha uzanan yolun bu kritik safhasında, Libya'nın yanında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) çalışmalarına verdiği tam destek de teyit edildi.

Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat Pazar günü yerel saatle 15.00 civarında başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken, seyir halindeki konvoyuna ağır silahlı bir pikap araçtan makineli silahlarla ateş açıldığını, Bakan Başağa'nın saldırıyı zarar görmeden atlattığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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