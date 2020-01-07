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Libya'da 115 bin çocuk okuldan yoksun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'daki çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.
Libya'da 115 bin çocuk okuldan yoksun

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Başkent Trablus ve civarında artan şiddet olaylarının çocukların eğitimi üzerinde yıkıcı etkisi bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ayn Zara, Ebu Salim ve Sug el Cuma bölgelerindeki çatışmalarda 5 okulun yıkıldığı, 210 okulun kapandığı ve 115 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı kaydedildi.

AİLELER, EĞİTİMLE GÜVENLİK ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA

Eğitim kurumlarına yapılan son saldırıların ve Trablus civarındaki genel güvensizliğin her gün okula giden çocukların hayatını tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, "Hiçbir ebeveyn çocuklarının eğitimiyle güvenliği arasında seçim yapmak zorunda kalmamalı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Trablus'taki okulların, çocukların öğrenerek büyüyecekleri güvenli yerler yerine, korku dolu mekanlar haline geldiğine işaret edildi, okula gitmeyen çocukların şiddet ve çatışmalara katılma riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Eğitim kurumlarına yapılan saldırıların, Çocuk Hakları ile Uluslararası İnsan Hakları hukukuna karşı ağır bir ihlal olduğu hatırlatılan açıklamada, taraflara Libya'da çocukları koruma, okullara ve sivil altyapılara yönelik saldırı ve şiddetten kaçınma çağrısı yapıldı.

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