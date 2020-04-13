Libya'da hükümet güçleri Surman ve Sabrata ile 3 beldeyi Hafter milislerinden geri aldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, Hafter'in işgalindeki Surman ve Sabrata'da kontrolü sağladı. Başkent Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldeleri de Hafter milislerinden geri alındı.

Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter işgalindeki Surman kenti merkezinde hakimiyeti sağladıklarını ve kenar bölgelere doğru ilerlediklerini söyledi.

Hafter milislerinden kalma silah, mühimmat ve zırhlı araçları da ele geçirdiklerini kaydeden Mecei, kentin Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Birimi Cezai Soruşturma Servisi’nin de kontrol altına alındığını belirtti.

Sabrata da milislerden geri alındı

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus’un batısındaki Sabrata şehrini Hafter milislerinden geri alarak, şehrin tamamında kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Kununu açıklamasında, "Askeri birliklerimiz Sabrata ve Surman’da bugün kontrolü tekrar sağladı. Birliklerimiz Sabrata şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlılar, Grad roketleri ve 10 tank ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kununu, bugünkü operasyonun 25 Mart’ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunun hedefleri çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

UMH birlikleri: Hafter milislerince alıkonulan sivilleri kurtardık

Öte yandan, Trablus merkezli "Febrayer" televizyon kanalının UMH askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin tamamı Surman'dan çıkarıldı.

Çatışmalarda çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği belirtilen haberde, beldede kontrolün tamamen sağlandığı ve Hafter milisleri tarafından kaçırılarak Surman beldesindeki hapishanelerde alıkonulan sivillerin tamamının kurtarıldığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, başkent Trablus’un batısında yer alan Surman beldesinin 70 bin, Sabrata şehrinin ise 150 bin civarında nüfusa sahip olduğunu belirtiyor.

Trablus'un batısındaki 3 beldeyi Hafter milislerinden geri alındı

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerini Hafter milislerinden geri aldıklarını söyledi.

Böylece Tunus sınırına yakın Zuvara beldesine kadar olan sahil yolunda kontrolü sağladıklarını belirten Mecai, geri alınan bölgelerden çekilen Hafter milislerinin ise hava kuvvetlerince hedef alındığını kaydetti.