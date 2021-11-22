Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık ailesine kavuştu

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, MİT ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Adana'da ailesine kavuştu.
22 Kasım 2021 Pazartesi 11:26
Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, MİT ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, Adana'da ailesine kavuştu.
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