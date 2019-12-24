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"Libya'da Meşru hükümetin arkasındayız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
"Libya'da Meşru hükümetin arkasındayız"

Yılın son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

- Suriye'de yaşanalar yine Kabine toplantısının başlıca konuları arasında yer almaktaydı. İdlib'teki kritik durum devam ediyor.

- Geçtiğimiz yıl İdlib'teki mutabakat uygulandı. O bölgede 12 gözlem noktamız var. Çatışmasızlık anlaşmasını gözlemliyorlar. Ancak son günlerde rejim ihlalleri artıyor. Rusya tarafına net bir mesaj ilettik. Cumhurbaşkanımız Putin'e burada bir ateşkes anlaşması yapılması gerektiğini aktardı.

- Saldırıların durması ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak. Yeni sivil katliamlar yaşanacak. İdlib'teki sorun sadece Türkiye'nin değil uluslararası toplumun sorunudur.

- Brexit süreci tamamlandıktan sonra İngiltere Türkiye iş birliği yoğunlaşarak devam edecek.

- Fırat'ın doğusunda da bir süreç devam ediyor. YPG- PYD terörizmi ara vermeden devam ediyor. Bu terörist değişmedi, değiştirmeyecek. Daha dün yeni bir saldırı oldu.

- ABD'nin YPG-PYD ile çeşitli şekilde iletişim kurduğunu gözlemliyoruz. Bu tür faaliyetler devam ederse, Türkiye olarak bunların karşısında duracağını net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.

- Mazlum Kobani'yi Türkiye'ye karşı kullanmak için bir arayış içinde olduklarını görüyoruz. Bunun karşılıksız kalmayacağını açıkça ifade etmek isteriz.

- Göç meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir. 

- Önümüzdeki günlerde bu konuda kritik görüşmeler, ziyaretler de olacak.

'LİBYA'DA MEŞRU HÜKÜMETİN ARKASINDAYIZ'

- Libya'da süreci yakından takip ediyoruz. Burada biz muhataplarımızla bir araya geldiğimizde burada sadece siyasi bir çözümün mümkün olacağını ifade ediyorular. Ancak meşru hükümeti hedef alan Hafter tarafına destek vermeye devam ediyorlar. Ocak ayında yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanımızın da katılması öngörülüyor.

- Hafter'e paralı asker desteği Libya'daki süreci sabote etmektir. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Zor günlerinde Libya halkının yanında olacağız

- 27 Kasım'da Libya ile iki anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalardan rahatsızlık duyan çevreler var.

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