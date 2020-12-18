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Libya'da seçimlerin anayasal zeminini hazırlayacak hukuk komitesi kuruldu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 2021 seçimlerine hazırlık amacıyla Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinden oluşan bir hukuk komitesi kurulduğunu duyurdu.
Libya'da seçimlerin anayasal zeminini hazırlayacak hukuk komitesi kuruldu

Siyasi Diyalog Forumu üyeleriyle sanal bir toplantı gerçekleştiren UNSMIL, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere hazırlık amacıyla hukuk komitesi kurulduğunu açıkladı.

UNSMIL, hukuk komitesinin, 21 Aralık'ta toplanacağını belirtti.

Siyasi Diyalog Forumu üyelerinden Muhammed er-Raid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin hukuki ve anayasal zemininin hazırlanması için çalışacak hukuk komitesinin 17 üyeden oluştuğunu kaydetti.

Raid, hukuk komitesinin, Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından oluşturulan 2 komiteyle iş birliği içinde çalışacağını dile getirdi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 15 Aralık'taki oturumunda, ülkenin yeni geçici yürütme otoritesinin seçimi ve adaylık mekanizmasına ilişkin tekliflerin oylanmasında çoğunluk sağlanamamıştı.

BM öncülüğünde ilki, 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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