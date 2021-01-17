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Libya’da toplu mezarlardan sorumlu tutulan Hafter’e bağlı 'Kani' milislerinin bulunması için gösteri düzenlendi

Toplu mezarlardan şimdiye kadar 109 ceset çıkarılırken, kimlikleri tespit edilen cesetler ailelere teslim edildi. Kani kardeşlerin öldürdüğü veya kaçırdığı yakınlarından haber alamayan Terhuneli ailelerin ise kayıplarını bulmak için arayışı sürüyor.
Libya’da toplu mezarlardan sorumlu tutulan Hafter’e bağlı 'Kani' milislerinin bulunması için gösteri düzenlendi

Libya’nın Terhune kentinde çok sayıda aile, yakınlarının kaçırılması veya ölümünden sorumlu tuttukları Halife Hafter yanlısı Kaniyat milislerinin bulunması için gösteri düzenledi.

Trablus’un yaklaşık 100 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde yaşayan aileler, kentte bulunan toplu mezarlardan sorumlu tutulan ve Haziran 2020’de ülkenin doğusundaki Bingazi kentine kaçan milislerin teslim edilmelerini istedi.

Kent meydanındaki gösteriye katılan, kayıp yakını kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca aile, burada okudukları bildiriyle Bingazi halkına seslendi.

Aileler, ülkenin ikinci büyük kenti ve doğudaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter kontrolündeki Bingazi halkına, Kaniyat milislerini kentte barındırmamaları çağrısında bulundu.

Kayıp yakınları bildiride ayrıca, "Kaniyat milisleri adıyla bilinen terörist ve organize suç örgütünün mağdur ettiği, şehit ve kayıp aileleri olarak, Kani katilleri ve destekçilerinin yakalanması ve adalete teslim edilmeleri için doğu bölgesindeki aziz kardeşlerimizi bizimle dayanışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kani" soyadlı, bazıları öldürülen 7 kardeşin liderliğini yaptığı Kaniyat, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Kentteki toplu mezarlardan şimdiye kadar 109 ceset çıkarılırken, kimlikleri tespit edilen cesetler ailelere teslim edildi. Kani kardeşlerin öldürdüğü veya kaçırdığı yakınlarından haber alamayan Terhuneli ailelerin ise ölü ya da diri kayıplarını bulmak için arayışı sürüyor.

Libya'da bulunan toplu mezarlar
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, Mısır ve Fransa gibi ülkelerden askeri ve siyasi destek alan Libya'daki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter'in, 4 Nisan 2019'da milislerine Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle, zaten uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan ülke yeni bir şiddet sarmalına sürüklendi.

Hafter'in 14 ay süren saldırıları başarısızlıkla sonuçlanırken, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı ordu birlikleri 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağladı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 109 cesede ulaştı.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesinden 22 Haziran 2020'de yapılan açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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