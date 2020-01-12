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Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta kutlandı

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da, ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta Libyalıları sevince boğdu.
Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta kutlandı

Ateşkesin uygulanmaya başladığı gece yarısına kadar, başkent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Ateşkesin hayata geçmesiyle gece yarısının ardından, son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükunet hakim oldu.

Trablus'taki bazı sürücülerin korna çalarak konvoy yaptıkları, bazı mahallelerde de havai fişekler atıldığı görüldü.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı, Halife Hafter'in saldırıları nedeniyle kapatılan başkent Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açılacağını duyurdu.

Ateşkesin hayata geçmesinden yaklaşık 2 buçuk saat sonra başkentte bir patlama sesi duyuldu, ancak patlamanın kaynağına dair bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter, başkente yönelik 4 Nisan'da başlattığı saldırıya devam edeceklerini ve ateşkes çağrısına uymayacaklarını açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden dakikalar sonra, Hafter güçleri ateşkes kararını kabul ettiklerini bildirdi.

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