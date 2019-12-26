  • BIST 113.777
  • Altın 287,450
  • Dolar 5,9356
  • Euro 6,5847
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, "Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz" açıklaması yaptı.
Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermek konusunda “Davet olduğuna göre icabet ederiz” demesinin ardından, Trablus’taki hükümetten de bir açıklama geldi.

ASKERİ DAVET AÇIKLAMASI
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye’nin de desteklediği Trablus hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "başkent Trablus üzerindeki savaşın tırmanması halinde Türkiye’den resmen askeri destek isteyeceklerini" söyledi.
Bashagha, "Eğer durum tırmanırsa, Trablus’u ve halkını savunma hakkımız var" dedi.

Bashagha’nın bu açıklamayı, Erdoğan’ın dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus’tan yapması dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz26 Aralık 2019 Perşembe 14:52
  • Yerli otomobilden bir fotoğraf daha geldi26 Aralık 2019 Perşembe 14:32
  • Kütahya'da korkunç olay: Üzerinden 10 tren geçti26 Aralık 2019 Perşembe 14:25
  • Patlama sonrası 4 gözaltı26 Aralık 2019 Perşembe 14:17
  • Kelebek hastası Murat'ın yaşam sevinci26 Aralık 2019 Perşembe 14:14
  • Sarıyer'de ilginç kaza26 Aralık 2019 Perşembe 14:12
  • 112'ye gelen çağrılar şaşırtıyor26 Aralık 2019 Perşembe 14:03
  • Ülke şokta: Engelli çocukları toprağa gömüp...26 Aralık 2019 Perşembe 13:59
  • Seymenler '27 Aralık ruhu'nu yaşatmaya devam ediyor26 Aralık 2019 Perşembe 13:08
  • Mimar Sinan’ın 550 yıllık eseri harabeye döndü26 Aralık 2019 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti