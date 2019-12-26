Libya'dan askeri davet açıklaması: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, "Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermek konusunda “Davet olduğuna göre icabet ederiz” demesinin ardından, Trablus’taki hükümetten de bir açıklama geldi.

ASKERİ DAVET AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Türkiye’nin de desteklediği Trablus hükümetinin İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, "başkent Trablus üzerindeki savaşın tırmanması halinde Türkiye’den resmen askeri destek isteyeceklerini" söyledi.

Bashagha, "Eğer durum tırmanırsa, Trablus’u ve halkını savunma hakkımız var" dedi.

Bashagha’nın bu açıklamayı, Erdoğan’ın dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus’tan yapması dikkat çekti.