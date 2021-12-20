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Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi

Libya’dan 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Misrata kentinden yola çıkan ikinci gemi İzmir Limanı'na yanaştı.
Libya’dan ikinci yolcu gemisi İzmir’e geldi

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan sefer kapsamında gelen "Kevalay Queen" adlı gemide 200 yolcuyu yer aldı.

Yolculara gemiden ayrılmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle test yapıldı.

Kente gelen yolcuların İzmir ve çevre illerde ticareti canlandırması, turistik ve ticari ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

Bir hafta sürecek ziyaretler sonrası gemi pazar akşamı Libya’ya dönecek. Dönüş seferine Türkiye'den 40 iş insanının da katılacağı ifade edildi.

Ay başında başlayan seferlere ilginin yüksek olduğu belirtildi.

İlk gemi Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, yaptığı açıklamada, Libya'dan İzmir'e ikinci yolculuğun da herhangi bir aksilik yaşanmadan gerçekleştirildiğini belirtti.

İlk geminin tekstil, gıda, tıbbi cihaz, yedek parça, iş makinesi, mobilya, elektrik-elektronik alet ve mutfak eşyalarından oluşan 3 milyon dolarlık yükle Türkiye'den ayrıldığını dile getiren Karanfil, şunları kaydetti:

"Henüz ilk seferimizde Türkiye'nin ihracatına 3 milyon dolarlık katkı sunduk. Bu rakamın giderek artacağını düşünüyoruz. Şu anda kış aylarındayız ama iki seferde Libya'dan 350'ye yakın yolcu getirdik. Bu sayının baharla birlikte artışa geçeceğini ve yazın zirve yapacağını düşünüyoruz. Şimdiden gelecek aylardaki seferler için talepler var. Yaza doğru haftalık sefer sayımızı ve destinasyonlarımızı artırmayı planlıyoruz."

Afrika kıtasının öneminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümet yetkililerince sürekli dile getirildiğini hatırlatan Karanfil, "Afrika ile ilişkilerimizi artırmak için Libya'ya daha fazla odaklanmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi ve ticaretimizi daha da ileriye götürmeliyiz. İşte biz başlattığımız seferlerle bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Esnaf ve tüccar için önemli"

İzmir'i turizm markası haline getirmek amacıyla kurulan gönüllüler grubu Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 25 yıl aradan sonra yeniden başlayan seferlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Gemi seferleriyle ilgili başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ticaret ve sanayi odalarına, esnaf birliğine ve kentin tüm kurumlarına önemli görevler düştüğüne işaret eden Tercan, "Gemi ile gelen ziyaretçiler sıradan turistler değil. Yüksek bütçeleri ile İzmir’e alım yapmaya gelen misafirlerin irili ufaklı tüm işletmelere, esnafa çok büyük faydası olacak. Misafirleri karşılayıp, sorunsuz alışverişlerini yapmalarına rehberlik edilmeli." dedi.

Tercan, meslek kuruluşlarının teşviki ve desteği ile kent çarşılarındaki iş yerlerinin Libya’dan gelenlere özel kampanyalar düzenlemesi, onları cezbedecek reklamlar yapmasının yararlı olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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