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Libya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.
Libya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Libya'da February özel televizyon kanalına konuşan Muaytik, "Türkiye ile stratejik ortaklık Libya'nın inşası için sürecek." ifadesini kullandı.

Muaytik, "Milli bir programımız vardı, bunun için çalıştık ve Türkiye hükümetiyle gerçek bir stratejik ortaklık kurduk, bunda da başarılı olduk ve bu saldırganlığı geri püskürttük." diyerek, yakın zamanda tüm Libya topraklarının Libya hükümetinin kontrolü altına gireceğini dile getirdi. 

Libya hükümetinin yürüttüğü diplomasi ve siyaset konusunda şüphe duyanlara açık mesaj vermek istediğini belirten Muaytik, ülkedeki diplomasiyi ve siyaseti yürütenin Libya hükümeti olduğunu, Türkiye ile anlaşmaya imza atanın da aynı hükümet olduğunu kaydetti.

Muaytik, "Türkiye stratejik ortaktır, alanda da bizim ortağımızdır ve öyle olmaya devam edecektir. Hatta kuruluş, kalkınma ve devlet kurumlarında devam edecektir." dedi.

Rusya'nın da önemine dikkati çeken Muaytik, Rus yetkililere "Rusya da etkin bir ortak olabilir, Libya'nın istikrarı için bizimle birlikte olabilirler." şeklinde mesaj verdiklerini söyledi.

Muaytik, vatan inşa etmek istediklerini, kimseyle siyasi çekişmelere girmek istemediklerini vurguladı.

Ülkenin doğusundaki Trablus'a saldıran darbeci asker Halife Hafter'e ilişkin Muaytik, "Başbakan Fayiz es-Serrac Hafter ile defalarca görüştü ancak bir sonuç elde edemedi. Bu şahıs, devlet kurumlarının oluşturulmasında, barışın inşasında kesinlikle bir ortak olmayacaktır." ifadesini kullandı.  

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