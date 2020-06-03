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Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.
Libya’dan son dakika açıklaması: Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.  UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin bulunduğu Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan UMH’ye bağlı birlikler, Trablus’un güneyinde ilerleyişi devam ediyor.  Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu Hafter’e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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