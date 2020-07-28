  • BIST 1.197
  • Altın 428,826
  • Dolar 6,8726
  • Euro 8,0625
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Libya'dan Türkiye açıklaması: Net bir anlaşma yaptık

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, isyancı Hafter milislerinin püskürtülmesi için Türkiye'nin desteğine dikkat çekti, bu konuda 2019 yılında Türkiye ile net bir anlaşma yapıldığını söyledi.
Libya'dan Türkiye açıklaması: Net bir anlaşma yaptık

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Ankara-Trablus hattındaki sıkı diyaloğu değerlendirdi.

Halid el-Mişri, Libya hükümetinin birçok ülkenin isyancı Hafter'i desteklenmesinin ardından Türkiye'den yardım istediğini belirtti, Türkiye'nin Libya'ya verdiği desteğin altını çizdi.

"TÜRKİYE İLE NET BİR ANLAŞMA YAPTIK"
El-Mişri, Türkiye ile 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın, Libya tarafına dayatılan bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, "Türkiye ile net bir anlaşma yaptık" dedi.

Ülkesinin 2013'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve başka ülkelerin askeri müdahalesine maruz kaldığına dikkat çeken Halid El-Mişri, bu durumun uluslararası kararlara aykırı olduğunu söyledi.

Mişri, kendileri Hafter'e destek verirken Türkiye'nin Libya hükümetine destek vermesini istemeyen ülkeleri de eleştirdi.

GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ AÇIKLAMASI
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da, 5+5 görüşmelerine katılan askeri yetkililerle bir araya geldi. 

Fayiz Es-Serrac, ateşkesle ilgili güvenlik düzenlemelerinin, kentlerin ve stratejik bölgelerin herhangi bir tehdide maruz kalmamasını garanti etmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris de, Misrata kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını yineledi.

HAFTER'DEN ALINAN BÖLGEDE YANMIŞ CESET BULUNDU
İsyancı Hafter'in insan hakları ihlallerinin ise sonu gelmiyor. Hafter milislerinden kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki bölgede yanmış bir ceset bulundu.

Bölgede daha önce de 11 toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de devrilen otobüste şehit olan 4 asker için tören28 Temmuz 2020 Salı 09:18
  • Türk kara sularına itilen 43 sığınmacı kurtarıldı28 Temmuz 2020 Salı 09:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı28 Temmuz 2020 Salı 09:15
  • Cezaevlerinde 2 görüş hakkı28 Temmuz 2020 Salı 09:14
  • Esenyurt'ta yangın: 2 kişi hayatını kaybetti28 Temmuz 2020 Salı 09:13
  • İran 15 Azeri’yi tutukladı28 Temmuz 2020 Salı 09:11
  • Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz28 Temmuz 2020 Salı 09:05
  • Ticaret Bakanı Pekcan Özbekistanlı yetkililerle bir araya geldi28 Temmuz 2020 Salı 08:58
  • Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı28 Temmuz 2020 Salı 08:56
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazına vatandaşlardan yoğun ilgi28 Temmuz 2020 Salı 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti