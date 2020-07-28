Libya'dan Türkiye açıklaması: Net bir anlaşma yaptık

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, isyancı Hafter milislerinin püskürtülmesi için Türkiye'nin desteğine dikkat çekti, bu konuda 2019 yılında Türkiye ile net bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Ankara-Trablus hattındaki sıkı diyaloğu değerlendirdi.

Halid el-Mişri, Libya hükümetinin birçok ülkenin isyancı Hafter'i desteklenmesinin ardından Türkiye'den yardım istediğini belirtti, Türkiye'nin Libya'ya verdiği desteğin altını çizdi.

"TÜRKİYE İLE NET BİR ANLAŞMA YAPTIK"

El-Mişri, Türkiye ile 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın, Libya tarafına dayatılan bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, "Türkiye ile net bir anlaşma yaptık" dedi.

Ülkesinin 2013'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve başka ülkelerin askeri müdahalesine maruz kaldığına dikkat çeken Halid El-Mişri, bu durumun uluslararası kararlara aykırı olduğunu söyledi.

Mişri, kendileri Hafter'e destek verirken Türkiye'nin Libya hükümetine destek vermesini istemeyen ülkeleri de eleştirdi.

GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ AÇIKLAMASI

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da, 5+5 görüşmelerine katılan askeri yetkililerle bir araya geldi.

Fayiz Es-Serrac, ateşkesle ilgili güvenlik düzenlemelerinin, kentlerin ve stratejik bölgelerin herhangi bir tehdide maruz kalmamasını garanti etmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris de, Misrata kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını yineledi.

HAFTER'DEN ALINAN BÖLGEDE YANMIŞ CESET BULUNDU

İsyancı Hafter'in insan hakları ihlallerinin ise sonu gelmiyor. Hafter milislerinden kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki bölgede yanmış bir ceset bulundu.

Bölgede daha önce de 11 toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.