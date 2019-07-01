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Libya'dan yeni açıklama: Alıkonulan Türkler'den haberimiz yok

Libya Ulusal Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bir bilgilerinin olmadığını iddia etti.
Libya'dan yeni açıklama: Alıkonulan Türkler'den haberimiz yok

Libya Ordusu'nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, General Halife Hafter'e bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili açıklama yaptı. El-Mismari, ''Türklerin alıkonmasından haberimiz yok'' dedi.

El-Mismari, Libya topraklarında herhangi bir Türk vatandaşın gözaltına alındığı takdirde ordu tarafından zaten duyurulacağını söyledi.

El-Mismari, yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye'yi hedef göstererek, ''Biz şu anda teröre ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Komşu ülkelerden ve Arap Birliği'nden Türkiye tehdidine karşı duruşunu belli etmesini bekliyoruz'' diye konuştu.

Hafter geçtiğimiz Nisan ayında, Libya hükümetini tanımadığını açıklamış ve silahlı mücadele çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından başkent Tablus'ta yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 650'den fazla insan hayatını kaybetti. 

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