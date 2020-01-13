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Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesi görüşecek

Libya'daki çatışmaların sonlandırılması için UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Moskova'da bir araya gelecek.
Libyalı taraflar Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkesi görüşecek

Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Moskova'da temaslarda bulunacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. 

Libyalı tarafları temsilen meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve diğer hükümet yetkililerinin de bulunacağı görüşmelerde, diplomatik kaynaklar, bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının gündemde olduğunu bildirdi.

Ulusal bir televizyon kanalına canlı yayında bağlanan Serrac, Libyalılara hitaben, ateşkes anlaşması imzalanmasına yönelik gelişmeler ve siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'da, "hayatını kaybeden gençlerin kanına, şehitlerin ruhuna" bağlı kalacaklarını ve sivil bir devlet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Serrac, "Ateşkes anlaşmasını imzalamak gelecekteki anlaşmalar için itici bir adım olacak. Bu, Libyalıların akan kanını durdurma girişimidir. Ateşkesi, ulusal birliği ve sosyal dokuyu korumak amacıyla güçlü olduğumuz bir pozisyonda ateşkesi kabul ettik." diye konuştu.

Serrac, "anlaşmanın bozulması ve silahlı operasyonların başlaması halinde misliyle karşılık vermeye hazır olduklarının" altını çizerek, "Ulusal prensiplerimizden vazgeçmedik. Ateşkes anlaşması ancak ve sadece tiranlık ve silah zoruyla hükmetme hayali kuranların amaçlarını ortadan kaldırma yönünde atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Libyalı tarafların imzalayacağı öne sürülen ateşkes anlaşmasını açık biçimde dile getirmekten kaçınan Serrac, şunları söyledi:

"Başlayacağımız siyasi süreç, uzun zamandır hayallerimizdeki devleti kurmak için yaptığımız fedakarlıkların devamı niteliğinde olacaktır. Aramızdaki farklılıklar ancak demokrasi ve diyalog yoluyla aşılabilir. Artık bizim için bir kişinin veya ailenin baskıcı yönetimini kabul etmemiz mümkün değil. Tüm Libyalıları, geçmişi arkada bırakmaya, ayrışmadan vazgeçmeye, barış ve istikrar için safları sıklaştırmaya çağırıyorum."

Hafter Moskova'da

Aynı şekilde Rus medya kuruluşu Sputnik de Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu sabah saatlerinde Moskova'ya ulaştığını aktardı.

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov da dün UMH Başbakanı Serrac ve darbeci General Hafter'in Moskova'ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini açıklamıştı.

 

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