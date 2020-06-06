Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti

Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, "iktidar hırslısı" olarak nitelendirdiği ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in macerasının resmen sona erdiğini belirtti.

Sunni, Libya ordusunun başkent Trablus ve Terhune'deki başarılarının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün zaferimizi kutluyoruz. Bugün Terhune özgürlüğüne kavuştu, iktidar hırslısı Hafter'in macerası resmen sona erdi.

Trablus'un dik duruşu ve kahramanların fedakarlıklarıyla, bölgedeki karşı devrim ve militarizasyon projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda geçmiş defterlerin kapatılacağını belirten Sunni, şunları kaydetti: "Yakında doğu, batı, kuzey, güney hep birlikte oturacağız, diyalog kuracağız, uzlaşacağız, hoşgörülü olacağız. Herkesi - özellikle de gençleri - geçmişten ders almaya ve siyasi iradeleri üzerinde hakimiyet kurmak isteyenler ya da savaş tüccarlarına izin vermemeye çağırıyorum.

"LİBYA DEVLETİNİN TEMELLERİNİ ATMA VAKTİ GELDİ

Libya hükümetinin savaş çığırtkanı olmadığını, ülkedeki krizin çözümü için barış ve diyalog istediğini vurgulayan Sunni, "Barış ve diyalog, ama mağlup olmuş, vadesi dolmuş bir katille değil." ifadelerine yer verdi. Sunni ayrıca Libya devletinin temellerini atmanın vaktinin geldiğine dikkati çekti.

BAŞKENT TRABLUS VE TERHUNE, HAFTER'DEN ALINMIŞTI

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.

106 CESET BULUNDU

Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, bu sabah Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. UMH güçleri kent hastanesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 sivilin cesedini buldu.

BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

UMH Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada "Terhune Hastanesi'nde bulunan odalarda silahla vurulmuş, işkence edilmiş, 106 kişinin cesedine ulaştık. Bu cesetler sivillere ait ve tamamen deforme olmuş. Bu bir savaş suçudur, yerel ve uluslararası yasaların ihlali demektir" ifadelerini kullandı. Haşimi, cesetlerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlatıldığını duyurdu.

TERHUNE MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu. Vilayet merkezinin kontrolünü sağlayan ordu birlikleri, sevinç yaşadı.