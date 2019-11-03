Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.
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