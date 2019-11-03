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Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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