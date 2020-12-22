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Lider Alanyaspor yarın Malatya'yı konuk edecek

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 6 karşılaşmada da yenilmeyen Alanyaspor, Malatyaspor maçında da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Lider Alanyaspor yarın Malatya'yı konuk edecek

Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan lider Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında iç saha performansına güveniyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Antalya temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldı.

Turuncu-yeşilli takım, iç saha mücadelelerinde ikinci haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, dördüncü haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0, altıncı haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sekizinci haftada Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Alanyaspor, 10. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve 12. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Evinde oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde 2 gol gören Alanyaspor, rakiplerine ise 14 gol atmayı başardı.

Akdeniz ekibi, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 24. haftasında, 28 Şubat 2020'de Beşiktaş ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Malatyaspor'a karşı Süper Lig'de üstünlüğü var
Alanyaspor, Süper Lig'de 6 kez karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a karşında 3 galibiyet ve 2 beraber aldı, bir yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile 2017-2018 sezonunda karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, evinde 1-0 kazanırken deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor rakibine karşı Süper Lig'deki tek yenilgisini 2018-2019 sezonunda evinde oynadığı maçta 1-0 alırken, aynı sezon deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

Alanyaspor geçen sezon ise deplasmanda rakibini 3-2 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında evindeki karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

Turuncu-yeşilli ekip, 6 maçta rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Süper Lig öncesi maçlarda Malatya üstün
Süper Lig öncesi ise iki takım 7 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda bir galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, rakip fileleri 5 kez sarsarken kalesinde de 9 gol gördü.

2. Lig Beyaz Grup'ta 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında 4, 1. Lig'in 2015-2016 sezonunda 2 ve 2012-2013 sezonu Türkiye Kupası'nda da bir kez rakibiyle karşılaştı.

Alanyaspor, 1. Lig'in 2015-2016 sezonunda evindeki karşılaşmayı 2-0 kazanırken, deplasmandaki maçı ise 2-1 kaybetti.

2. Lig Beyaz Grup'un 2012-2013 sezonunda deplasmanda 0-0 berabere kalan Akdeniz ekibi, evinde 2-1 mağlup olurken aynı sezon Türkiye Kupası ikinci turunda rakibine evinde 3-0 mağlup oldu.

Turuncu yeşilli takım, 2. Lig Beyaz Grup'ta 2010-2011 sezonunda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken, evinde 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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