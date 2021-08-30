Lider enerji-iş'ten doğu ve güneydoğu çıkarması

Lider Enerji- İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Adıyaman' da gerçekleşen açılışa, Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Tuncay Şaş, Lider Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Kemalettin Erdoğan, Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Özgün, Lider Enerji İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ömer Savaş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman bölge Başkan Yardımcısı Levent Saray, Lider enerji İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Karalük, Lider enerji İş Sendikası Mersin İl Başkanı İbrahim Metin, Lider İş Sendikası Van İl Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, , Lider enerji İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge başkan Yardımcısı Enver Adıyaman, basın mensupları ve birçok davetli katılım sağladı.

“İKİ TARAFI DA MUTLU VE MEMNUN ETMEK TEMEL AMACIMIZ”

Adıyaman Bölge Başkanı olarak seçilen Serhat Taylan: Lider Enerji İş Sendikasının enerji üzerine işçilerin haklarını savunan bir sendika olduğunu belirterek bir işçinin hakkını savunurken ortak nokta bularak iki tarafı da mutlu ve memnun etmenin temel amaçları olduğunu söyledi.

“ÜLKESİNİ, DEVLETİNİ, MİLLETİNİ SEVEN, ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN TEK ADRESİ KONFEDERASYONUMUZDUR”

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Tuncay Şaş, enerji ve çalışanlarıyla alakalı iş kolunda çalışan kişilerin üye olduğu bir Sendika olduklarını belirterek “İşçi arkadaşlarımızın hakkı ve hukuku konusunda azami emek göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkesini, devletini, milletini seven, çalışan arkadaşlarımızın tek adresi konfederasyonumuzdur, herkesi bekliyorum” dedi.

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Lider Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Kemalettin Erdoğan, “İşçi arkadaşlarımızın dertlerine derman olmak için buradayız. Türkiye genelinde 60 a yakın başkanlığımız bulunmaktadır. Biz bir aileyiz. Ailemiz işçi kardeşlerimiz” diye konuştu.

“ADIYAMAN’IN BÖYLE BİR SENDİKAYA İHTİYACI VAR”

Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Özgün: “Lider Enerji İş Sendikası’nın Adıyaman'da açılması çok yerinde oldu. Adıyaman’ın böyle bir sendikaya ihtiyacı var. Biz teşkilat olarak bu sendikayı kardeş sendika olarak ilan ediyoruz ve her zaman sendika yetkililerimizin yanındayız. Açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ YANINDA OLACAĞIZ”

Lider enerji İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ömer Savaş: “işçi kardeşlerimiz yanında olacağız. İşveren ve işçi arasındaki diyalogları daha güzel bir şekilde düzenlemek konusundan buradayız” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUMUZDA ENERJİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Davetliler arasında yer alan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı: “Adıyaman temsilciliğini tebrik ederek “Toplumumuzda enerjinin çok önemli bir yeri var. Sendikal hakları korumak için böyle bir girişimde bulundukları için Adıyaman şube başkanlığını tebrik ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARINI SAVUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Adıyaman Bölge Başkan Yardımcısı Levent Saray: "Bizim için çok önemli bir gün, daha doğrusu bir bayram. Çünkü enerji üzerine güzel bir iş sendikası kuruldu. Elimizden geldiğince işçi kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, halkımıza güzel icraatlarda bulunacağız” dedi.

“ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞÇİLERİN HAKLARININ SAVUNULMASINDAKİ EKSİKLİKLERİ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN BU YOLA ÇIKTIK”

Lider enerji İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Karalük ise şunları söyledi: “Enerji sektöründeki işçilerin haklarının savunulmasındaki eksiklikleri gördüğümüz için bu yola çıktık. İşçilerimizin hakkını daha fazlasıyla savunup onlara yararlı olabilecek projeler üzerinde çalışıyoruz.”

“HER ZAMAN İŞÇİLERİMİZİN YANINDA YOL ALMAK İSTİYORUZ”

Lider Enerji İş Sendikası Mersin İl Başkanı İbrahim Metin: “İşçilerimiz ve işverenler arasındaki sorunlarda her zaman işçilerimizin yanında yol almak istiyoruz.” İfadelerini vurguladı.

“ENERJİ ÜZERİNE ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ”

Lider İş Sendikası Van İl Başkan Yardımcısı Murat Yıldız: “Burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi ve. “Enerji üzerine elimizden ne gelirse yapacağız. Biz bir aileyiz. Pes etmeden Enerji ile ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİZE VERİLEN GÖREVİ, ONURUYLA, ŞEREFİYLE YERİNE GETİRMEYE LAYIK OLACAĞIZ”

Lider enerji İş Sendikası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı Enver Adıyaman atmosferin çok güzel olduğunu, açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Enver Adıyaman sendika açılışı hakkında ise, “Bize verilen görevi, onuruyla, şerefiyle yerine getirmeye layık olacağız.” dedi.