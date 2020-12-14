  • BIST 1.389
  • Altın 461,443
  • Dolar 7,8655
  • Euro 9,5438
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Lider fark atmaya devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi 10. Hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 25-30 mağlup etti.
Lider fark atmaya devam ediyor

Şehit Mustafa Özen Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı aldığı galibiyetle liderliğini korurken, Derviş Sezer Taştan ise en skorer oyuncu oldu.  

Başarı grafiği çiziyoruz
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “Ligde 16 puan ile lider durumdayız.  Her maçta katlanarak büyüyen bir başarı grafiği çiziyoruz. Bu durumda sporcularımızın  motivasyonunu ve kendilerine olan güvenlerini artırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımız ve teknik heyetimizle birlikte bu yıl kupayı kaldıran takım olacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gecekondu izleri silindi14 Aralık 2020 Pazartesi 04:37
  • Zamana direniyor14 Aralık 2020 Pazartesi 03:32
  • Başkan Altınok'tan 170 bin metrekarelik mesire alanı müjdesi14 Aralık 2020 Pazartesi 02:35
  • Yeni hastane için geri sayım14 Aralık 2020 Pazartesi 01:33
  • Pazar yerlerinde denetim artırıldı11 Aralık 2020 Cuma 06:05
  • Gaziler için anlamlı hizmet11 Aralık 2020 Cuma 06:04
  • Korona mücadelesi sürüyor11 Aralık 2020 Cuma 06:03
  • Başkan Ertuğrul Çetin, yasaklarda sahada11 Aralık 2020 Cuma 06:02
  • Başkandan esnaf ziyareti11 Aralık 2020 Cuma 06:01
  • Çöp taksi yola çıktı11 Aralık 2020 Cuma 04:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti