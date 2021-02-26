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Lider Galatasaray'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Lider Galatasaray'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

Takımda 3 eksik
Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

İki oyuncu kart sınırında
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Ligde son 7 maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

Erzurumspor ile 4. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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