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Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi. 

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı
Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek. 

Eksik yok
Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor.

İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek. 

Crivelli ve Clichy sarı kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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