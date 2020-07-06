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Lider Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Lider Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde girdi.

Tek eksik
Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a forma vermesi bekleniyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, kart cezaları sona eren Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic ise bu mücadelede forma giyebilecek. 

Crivelli sarı kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde takımının 32. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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