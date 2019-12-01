Lider Sivasspor sahasında kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

2. dakikada Koita'nın pasıyla topla buluşan Sadiku'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

10. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa Hakan Arslan ceza yayı üzerinden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Goiano, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yatabare'ye doğru çıkardı. Boş durumdaki Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0

30. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare, altıpas içinde topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.

43. dakikada Emre Kılınç orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokuldu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.

İkinci yarı

55. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza alanına ortasında Caner Osmanpaşa'dan seken topu önünde bulan Koita, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Samassa, son anda topu kornere çeldi.

64. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı köşe atışında, Mustafa Pektemek topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinden döndü.

69. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde bulunan Yatabare müsait pozisyonda topa dokunamadı.

73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza alanına ortasında, savunmadan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.

90. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden geçerek yandan auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

"Çok güzel bir skorla kazanmasını bildik"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Farkı açmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Çok stresli bir durum olmadı ama ikinci yarı baskı altındaymış gibi gözüktük. Ona rağmen çok güzel bir skorla maçı kazanmasını bildik. 13'üncü haftayı da lider olarak bitirdik. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarımızı tebrik ediyorum. Kayseri maçında da taraftarımız çok iyiydi. Bugün de coşkuluydular. Zaferimize katkıda bulundular."

Sivassporlu futbolcularla ilgili çıkan transfer haberlerine tepki gösteren Otyakmaz, "Ulusal medyada görüyorum, futbolcuları alıyorlar, veriyorlar. Bu yanlış bir şey, bunu gözden geçirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sahaya yansıyor, oyuncuların performansına yansıyor. Doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.