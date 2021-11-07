Lider Trabzonspor son dakika golüyle kazandı

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

41. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Güven Yalçın şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

62. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trondsen'in geri pasında Hüseyin Türkmen'in müdahalede geç kalması sonrasında meşin yuvarlağı kapan Larin kaleciden sıyrılarak topu ağlara gönderdi: 1-1

86. dakikada kendi yarı alanının solunda kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Serkan Asan sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak Welinton'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

90+6. dakikada Trabzonspor skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği bölümde hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da ön tarafta topla buluşan Cornelius, Nwakaeme ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Ligde 4. yenilgisini alan ve 20 puanda kalan Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

Trabzonspor'u evinde yine yenemedi

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı evindeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini iç sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sonraki 3 maçta 2-2 beraberliklerle ayrıldı.

Geçen sezon iç sahada bordo-mavili ekibe 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmada da aynı skorla ayrıldı.

Trabzonspor deplasmanda son 18 maçta sadece 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

İç sahada ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Daha önce evindeki 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenildi.

Gol yeme serisi 8 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 8. maçında kalesini gole kapatamadı.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, sonraki 8 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde 15 gol yedi.

Cyle Larin'den 5. gol

Beşiktaş'ı 1-1 beraberliğe getiren golü atan Cyle Larin, bu sezon beşinci kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 yenildiği maçta fileleri havalandıran Larin, Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, Galatasaray (2) ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Tribünde gerginlik

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor teknik heyet ve oyuncuların bulunduğu yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gole sevindiği iddia edilen kişilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri söz konusu 4 kişiyi stattan çıkardı.

Emniyet güçleri bu tribünde daha sonra önlem aldı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Süper Lig'de son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan bordo-mavili takım, daha sonra çıktığı 24 müsabakada rakiplerine galibiyet imkanı tanımadı.

Bu müsabakalarda 13 galibiyet alan Trabzonspor, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda 377 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de dış sahada 377 günden bu yana mağlup olmadı.

Bordo-mavili takım, deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 6. haftasında 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bu tarihten sonra konuk takım olarak sahaya çıktığı 24 karşılaşmada 14 galibiyet ve 10 beraberlik yaşadı.

Bakasetas sakatlandı

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Bakasetas, karşılaşmanın 28. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin saha dışında müdahale ettiği Yunan futbolcu, tekrar oyuna dahil olmasına rağmen müsabakaya devam edemedi. Anastasios Bakasetas, sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 31. dakikada yerini vatandaşı Manolis Siopis'e bıraktı.

Abdülkadir Ömür bu sezon ilk golünü attı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında bordo-mavili takımı 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2021-2022'de tüm kulvarlarda çıktığı 13. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'a karşı geçen sezonun ilk haftasında da gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Milli kaleci, kale arkasındaki tribünlerde yer alan taraftarların tepkisine el-kol hareketleriyle karşılık verdi. Maçın bitiş düdüğüyle taraftarların Uğurcan'a tepkisi artarak devam etti. Takım arkadaşlarının soyunma odasına götürmek istediği Uğurcan Çakır'ın el-kol hareketleri yapmayı sürdürmesi üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, milli kaleciyi ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.