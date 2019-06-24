Liderlere brifing verecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, muhalefet partisi liderleriyle görüşecek. Bakan Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.
Akar saat 14.00'te Bahçeli, 15.00'te Akşener, 16.00'da Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Bakan Akar, ziyaretlerinde liderlerle askerlik düzenlemesi, S-400, F-35 ve terörle mücadeleyi konuşacak.
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