  • BIST 1.366,320
  • Altın 499,69
  • Dolar 8,5050
  • Euro 10,0300
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.
Liderlerin bayram programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü olan 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC'de olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Karamollaoğlu Ankara'da, Erbakan Balıkesir'de, İnce Yalova'da olacak
Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir’de olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü KKTC'deki törenlere katılacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı Ankara'da karşılayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nazilli'de ormanlık alana sıçrayan yangın 10 saatte söndürüldü16 Temmuz 2021 Cuma 11:42
  • Bozcaada'da bayram tatili öncesi doluluk yüzde 100 oldu16 Temmuz 2021 Cuma 11:38
  • Kurban Bayramı otobüs biletleri tükendi, ek seferler satılmaya başlandı16 Temmuz 2021 Cuma 11:26
  • İdlib'de yaşlıların sığındığı darülacezeden yardım çağrısı16 Temmuz 2021 Cuma 11:23
  • İzmir'de filmlere de sahne olan 62 yıllık Buca Cezaevi kapatıldı16 Temmuz 2021 Cuma 11:08
  • THY Kurban Bayramı tatilinde iç hatta 427 ek sefer düzenleyecek16 Temmuz 2021 Cuma 11:07
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan yola çıkacaklara önemli uyarı16 Temmuz 2021 Cuma 11:06
  • Hibe desteği başvuruları 30 Temmuz'da sonra erecek16 Temmuz 2021 Cuma 11:04
  •  MİT ve TSK'dan operasyon! Etkisiz hale getirildiler16 Temmuz 2021 Cuma 10:57
  • Bakan Koca'dan Turkovac-Coronovac açıklaması: Aşılar ne durumda?16 Temmuz 2021 Cuma 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti