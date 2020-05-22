  • BIST 103.044
  • Altın 379,300
  • Dolar 6,8028
  • Euro 7,4167
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 25 °C
»

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Ramazan Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Ankara'da geçirecek.
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da olacak. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da karşılayacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar ise Ankara'da olacak.

Destici Eskişehir, Karamollaoğlu Ankara, Uysal Afyonkarahisar'da
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, arife günü Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek, bayramı ise Eskişehir'de ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak. Karamollaoğlu'nun bayramın ilk günü siyasi parti liderlerini telefonla arayarak bayramlaşacağı belirtildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar’da olacak, partililerle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de İstanbul’da bayramı aileleriyle geçirecek.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara'da bayramı karşılaması bekleniyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:55
  • Kılıçdaroğlu'ndan 'Hemşireler Günü' mesajı: Fedakarlığınızı asla unutmayacağız12 Mayıs 2020 Salı 14:47
  • Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisinin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir12 Mayıs 2020 Salı 09:10
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Siyasi partiler ortak çözüm arayışlarını toplumun önüne koymalı11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:36
  • Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den parti liderlerine 'memleket masası'nda toplanma çağrısı10 Mayıs 2020 Pazar 14:31
  • Bahçeli: 2000-2001 krizlerinde hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmakta10 Mayıs 2020 Pazar 09:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına suç duyurusu06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:46
  • Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı03 Mayıs 2020 Pazar 10:45
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı’nın hedef alınması dinimize vahim bir saldırıdır28 Nisan 2020 Salı 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti