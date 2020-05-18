Lig Ne Olacak? Futbolda Coronavirüs Korkusu Devam Ediyor

Kulüplerin bir kısmı ligin bir an önce devam etmesinden yanayken, bir kısmı ise ligin daha da ertelenmesini istiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımlarında yeniden görülmeye başlanan covid-19, futbolcuları korkutmaya başladı.

İdman çalışmalarına başlayan futbol takımlarının özellikle tesis çalışanlarında virüs görülmesi nedeniyle, tüm çalışmalar durduruldu.

Diğer yandan virüse yakalanan futbolcuların, 15 gün sonra takıma ancak dönebilmiş olması da yönetimleri ciddi derecede düşündürmeye devam ediyor. TFF 12 Haziran günü Süper Lig’in yeniden başlamasına yönelik karar almış, bazı futbol takımları karara destek çıkarken bazıları ise kesinlikle karşı çıkarak futbolcularında insan olduğuna vurgu yapmıştı.

Beşiktaş’ta aralarında 2 futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray’da ise Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe’de ise 1 yönetici ve 2 takım personelinde virüs çıkmıştı. Virüsün takımlarda görülmesinin ardından Fenerbahçe çalışmalarını bir süreliğine, Galatasaray 6 gün ve Beşiktaş ise süresiz durdurma kararı aldı.

CORONAVİRÜS DİĞER KULÜPLERE DE SIÇRADI

Virüs sadece süper lig ekiplerinde değil, alt liglerde bulunan takımların çalışan ve oyuncularında da görülmeye başladı. Özellikle 1. Lig ekiplerinden olan BB. Erzurumspor’da toplamda 11 kişide covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine Erzurumspor tesisleri karantinaya alınırken, Kasampaşa’nın ise iki futbolcusunda vaka görülerek takımın tüm çalışmaları geçici süreliğine durduruldu.

VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCULARIN HAZIRLIK SÜRECİ ZORLAŞIYOR

TFF aldığı kararla covid-19 virüsü görülen futbolcunun takıma dönmesi yapılan testlerin dikkate alınmasıyla birlikte, 15 günü buluyor. Bu süre ise virüse yakalanan bir oyuncunun takıma dönerek yapacağı hazırlıkları ciddi anlamda zorlaştırıyor.

Corona virüs testlerinde herhangi bir pozitif vaka görülmeyen takımlar ise, virüsün bulaşma ihtimaline karşı korku içinde bekliyor. Bilindiği üzere TFF aldığı kararla liglerin 12 Haziran tarihinde başlayacağını belirtmişti. Yeni vakaların görülmesi üzerine birçok futbol yöneticisi ve futbolcu, Lig Ne Olacak? l igler 12 Haziran tarihinde nasıl başlayacak? Sorusunu soruyor.

Kulüpler Birliği ise corona sebebiyle ertelenen liglerin 12 Haziran tarihinde başlamasına yönelik TFF tarafından alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, haftaya yeni bir toplantı yaparak konuyu masaya yatıracak.

Corona virüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrasında virüsü atlatmayı başaran Fatih Terim ise kesinlikle aceleci davranılmaması gerektiğini, liglerin başlanması için biraz daha temkinli olunmasını tavsiye etmişti.

Hangi takımda korona görüldü? Hangi Türk futbol takımında kaç korona vakası görüldü?

Galatasaray 2

Fenerbahçe 3

Beşiktaş 11

Kasımpaşa 2

BB Erzurumspor 11

Sancaktepe 9

YUSUF SAĞLAM / İLKSAYFA