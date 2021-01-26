  • BIST 1.537
  • Altın 440,212
  • Dolar 7,3800
  • Euro 8,9515
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Ligin ilk yarında en fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor oldu

Ligin ilk yarısında hakemler 95 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltı vuruşlarının 78'i golle sonuçlandı.
Ligin ilk yarında en fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 95 kez penaltı noktasını işaret etti.

Sezonun ilk devresinde oynanan 210 karşılaşmada 95 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 78'inde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligin ilk yarısında en fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor oldu.

Sezonun ilk devresini 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibinin lehine 9 penaltı kararı verildi. Çaykur Rizespor, kazandığı bu penaltıların 8'ini gole çevirmeyi başardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük sekizer penaltı kullandı
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'un ardından en fazla penaltıyı Galatasaray, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kullandı.

Bu üç takımın da lehine sezonun geride kalan bölümünde sekizer penaltı kararı verildi.

Galatasaray kazandığı 8 penaltının tamamını golle sonuçlandırırken, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük ise kullandıkları penaltılarda ikişer atışı golle çeviremedi.

Antalyaspor ve Kasımpaşa lehine birer penaltı
Süper Lig'de en az penaltıyı Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları kullandı.

İki takım lehine de birer kez penaltı verildi. Akdeniz ekibi kazandığı penaltıyı gole çevirirken, Kasımpaşa ise kazandığı atıştan yararlanamadı.

Göztepe aleyhine 8 penaltı
Ligin ilk yarısında en fazla Göztepe aleyhine penaltı verildi.

Hakemler sezonun ilk devresinde Ege temsilcisinin aleyhine 8 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan atışların 6'sı golle sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe aleyhine de hakemler 7 kez beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı golcüleri Adem Büyük ile Maxim
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ile Gaziantep FK'nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isimler oldu.

Her iki futbolcu da takımlarının kazandığı 6 penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Galatasaray'da Mbaye Diagne, Gençlerbirliği'nde Robert Mendoza ile İttifak Holding Konyaspor'da Uğur Demirok penaltı atışlarından 4 kez ağları havalandırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da 'süper' maç26 Ocak 2021 Salı 11:58
  • Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: Talihsizlikler olmasa belki de ligin zirvesindeydik26 Ocak 2021 Salı 11:57
  • Göztepe'de Burak Süleyman eski takımı Kocaelispor'a kiralandı26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • TFF Süper Kupa sahibini buluyor26 Ocak 2021 Salı 10:29
  • Trabzonspor ile yolları ayrılan Pereira ve eşi Natacha Esmail'den teşekkür mesajı26 Ocak 2021 Salı 09:29
  • Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi25 Ocak 2021 Pazartesi 16:26
  • Beşiktaş Vodafone Park'ta en uzun galibiyet serisini geliştiriyor25 Ocak 2021 Pazartesi 14:18
  • Denizlispor ilk devreyi sıralamanın en altında kapattı25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
  • Göztepe iyi başladığı ilk devreyi istediği gibi bitiremedi25 Ocak 2021 Pazartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti